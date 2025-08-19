8月19日午後2時30分現在、阪急神戸線は大阪梅田駅〜西宮北口駅の間で運転を見合わせています。阪急電鉄によりますと、西宮北口駅と武庫之荘駅の間の踏切で、電車と人が接触する人身事故が発生したということです。その影響で阪急神戸線は一時全線で運転見合わせとなりましたが、現在は西宮北口〜新開地の間で折り返し運転を行い、大阪梅田〜西宮北口で運転を見合わせています。運転再開の見込みは午後3時50分ごろにな