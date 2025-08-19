大阪・道頓堀の火災でビルを調べる消防隊員＝19日午前11時43分大阪市中央区の繁華街・道頓堀で消防隊員2人が犠牲になったビル火災で、現場から自力で脱出した30代の男性隊員からの連絡を受け、別の隊員が2人の救助に向かっていたことが19日、市への取材で分かった。市消防局は21日にも事故調査委員会を立ち上げ、当時の状況を調べるとともに、火災原因の究明を本格化させる。市などによると、火災は18日午前に発生し、ビル2棟