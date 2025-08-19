◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝県岐阜商―横浜（１９日・甲子園）県岐阜商の７番・横山温大が、４回２死一塁で左前に安打。４試合連続安打で今大会を席巻している。横浜（神奈川）の先発・織田翔希に対し、初球の１４６キロをはじき返した。２死一、二塁とし、続く８番・渡辺璃海は右前へ運び追加点。２−０にリードを広げ、今大会無失点を続けていた好右腕を打ち崩した。横山は生まれつき左手の