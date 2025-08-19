ウクライナが求めている「安全の保証」について、石破首相は「よく検討し、役割を果たす」と関与していく姿勢を示しました。石破首相「我が国に一体何ができるか、何をすべきかということは、いろんな法制面、あるいは能力面も含めてよく検討しながら、我が国としてしかるべき役割を果たしていくということでございます」石破首相は「現在進行形で議論が進んでいることでよくフォローしていく」とした上で、法律上の問題点なども考