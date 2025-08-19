東北地方は、明日20日は北部で警報級の大雨となる恐れがあります。一方、南部では24日(日)にかけて猛暑日や熱帯夜の所が多くなりそうです。27日(水)以降は雨の降りやすい天気となり、極端な暑さはやや落ち着く見込みです。明日20日秋田県を中心に警報級の大雨の恐れ明日20日(水)は湿った空気の影響で、東北北部は広く雨が降るでしょう。特に、秋田県内を中心に、早い所は朝から雨が強まり、昼頃から夜にかけては断続的に激しい雨