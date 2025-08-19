元イングランド代表FWのウェイン・ルーニー氏が、人種差別を抑止するためには勝ち点剥奪などの厳しい制裁が不可欠だと訴えた。アメリカ『ESPN』が伝えている。これはイギリス『BBC』の新ポッドキャスト『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』で語ったもので、ルーニー氏はDCユナイテッド(アメリカ)の監督時代の辛い経験を明かした。「DCでのことだ。私の選手の1人が人種差別を受け、私の胸で泣いていた。私は彼を抱きしめながら、