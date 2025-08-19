三井オーシャンフジ「姉妹船も買いました」商船三井クルーズは2025年8月19日、新たなクルーズ船の名称を「MITSUI OCEAN SAKURA」（三井オーシャンサクラ）と発表しました。【写真】これが「新クルーズ船」の全貌です（同型船）三井オーシャンサクラは2024年12月にデビューした「三井オーシャンフジ」の姉妹船となります。もともと米シーボーン・クルーズのラグジュアリー船「シーボーン・ソジャーン」で、商船三井クルーズが購