自民党は臨時の総裁選挙を実施するかについての議論を19日にスタートさせ、所属国会議員の意向確認を書面で行う方針となりました。総裁選管理委・逢沢一郎委員長「公正、公平を旨とし、先生方のご支援とご協力をいただく中で職責を全うしてまいりたい」石破首相の退陣を求める声が出る中、自民党は総裁選管理委員会を開き、臨時の総裁選挙を行うかについて、党内の手続きをどう進めるかの議論を行いました。臨時の総裁選を行うには