東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 格付け会社S＆P 米国債の格付けを「AA+/A-1+」に据え置き、見通し「安定的」 経済の底堅さとドルの基軸通貨性、経済の回復力が継続するとの期待、信頼できる金融政策の実施 【中国】 中国首相 成長目標を達成させるため経済回復と発展拡大に向けた努力強化を呼びかけ 低迷