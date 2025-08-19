記録的な猛暑が続く中、熱中症リスクを軽減させるため、東京都は高齢者世帯などを対象にエアコン購入費の補助を現行の1万円から8万円に引き上げる方向で検討を始めました。エアコン購入費補助は、東京都の省エネ家電の普及を促進させる「東京ゼロエミポイント」制度を拡充し、現在、新規購入した場合に補助される1万円を、8万円に引き上げる方向で検討されています。対象は、高齢者世帯と障がい者世帯で、早ければ8月から実施され