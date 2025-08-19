双子の男児を妊娠中のタレント・中川翔子（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。出産前の心境をつづった。【写真あり】中川翔子、亡き父・勝彦さんの幼少期の写真に「こんなイメージなのかなぁ？」中川は妊娠発覚からこれまでの道のりを振り返り、「初期は出血したり大変だったけど、痛みもなくよくここまできてくれた、、えらいよ双子たちギリギリまでどうかお腹で無事でいてほしい」とつづった。さらにはお腹の中の