“令和の愛人”のキャッチコピーを持つ真島なおみ（27）が、きょう19日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：40※関西ローカル）に登場する。【動画】『相席食堂』“令和の愛人”真島なおみが美ボディ全開→涙今回は、美しい体の芸能人が南の島で相席旅を繰り広げる夏恒例の「真夏の美ボディ相席」。俳優、グラビア、DJなどさまざまジャンルで活躍する真島は、沖縄の瀬底島を訪れる。美ボディがまぶしいが「同世代の女性と