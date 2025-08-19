シャオミ・ジャパンは8月19日、電動シェーバー、スマート温湿度計Pro、ズームセルフィースティック三脚、セルフィースティック三脚 Mini、Xiaomi Smart Band 9 Activeといったライフスタイル製品5種を発売した。○Xiaomi 電動シェーバー S101Xiaomi 電動シェーバー S101「電動シェーバー S101」は、各ヘッドに18枚の刃を搭載した高効率シェーバー。スマートスピードコントロールによる安定した高速出力と、低出力時でも毛を挟まな