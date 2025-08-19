¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/19¡Û13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬8·î18Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢JUN¡Ê¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¥¸¥ã¥Ã¥­¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤È¶¦±é¤¹¤ëÃæ¹ñ±Ç²è¡ÖThe Shadow¡Çs Edge¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¡ÊÃæ¹ñ¤Ç8·î16Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¥¸¥å¥ó¡¢ÊÌ¿ÍµéÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ÎÎ¢Â¦¢¡SEVENTEEN¥¸¥å¥ó¡¢½Ð±é±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¼Ì¿¿¤Î³¨Ê¸»ú¡ËÍè¤Þ¤·¤¿¡Á¥Õ¡¼¡¦¥Õ¥©¥ó