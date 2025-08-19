いま、働く高齢者が増えています。総務省の去年の調査では、６５歳〜６９歳の２人に１人以上、７０歳〜７４歳の３人に１人以上が働いているという結果が出ています。そんな中、お金のためだけではない「生きがい就労」という働き方が注目されています。少子高齢化で今後ますます労働力としても期待される「シニア世代」。働くことは健康寿命にどう影響するのか、高齢者と就労についてニッセイ基礎研究所・前田展弘氏への取材を