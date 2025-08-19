「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、ＴＥＮＴＩＡＬが「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は前週末１５日の取引終了後、２５年８月期の単独業績予想について、売上高を９５億６００万円から１１０億１２００万円へ、営業利益を６億４９００万円から１１億４１００万円へ、純利益を４億６４００万円から８億９００万円へ上方修正した。決算期変更に伴い前期との単