ニーズウェルは後場に強含んだ。同社は１９日午後２時、中期経営計画を発表。あわせて業務提携先であるＨｍｃｏｍｍに関し、資本・業務提携に移行すると開示した。収益拡大を期待した買いを誘ったようだ。 ニーズウェルは２７年９月期の売上高を１３０億円（２５年９月期予想は１０６億円）、経常利益を１７億円（同１４億円）に伸ばす目標を掲げた。ソリューション領域でのサブスクリプション型サӦ