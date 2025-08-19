サントリー食品インターナショナルが５日続落。大和証券は１８日、同社株の投資判断を「１（買い）」から「３（中立）」へ２段階引き下げた。目標株価は６５００円から４７００円に見直した。第２四半期（４～６月）の連結業績は売上収益が前年同期比１％減、営業利益は同５％減と減収減益だった。２５年１２月期通期予想の売上収益は前期比５．８％増の１兆７９６０億円、営業利益は同０．５％増の１６１０億