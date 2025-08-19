日本製紙の瀬辺明社長（59）は19日までに共同通信の取材に応じ、担い手不足が深刻な林業を支援し「（製紙原料となる）木材の安定調達と流通拡大につなげたい」と語った。デジタル化で需要の先細りが避けられない新聞や印刷向け用紙の生産体制を効率化し、成長が見込める事業の設備増強を進める考えも示した。生育が早い樹木を交配させた「エリートツリー」の苗の生産に取り組む。伐採までの期間が短く、花粉も少ない。「森林の