NiziUが、大阪・東京にて開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演し、会場のオーディエンスを熱狂させた。 ■東京会場では、PACIFIC STAGEの大トリとして登場 『SUMMER SONIC 2025』は、東京会場が千葉県・千葉マリンスタジアム＆幕張メッセ、大阪会場が大阪府吹田市の日本万国博覧会記念公園にて開催された、国内最大級の音楽フェスティバル。例年、洋楽・邦楽・K-POPなど様々な