CANDY TUNEの公式TikTokが更新され、メンバーの立花琴未が後藤真希とダンスコラボしている動画を投稿した。 【動画】CANDY TUNE立花琴未と「倍倍FIGHT!」をコラボダンスする後藤真希 ■きゃんちゅーの「倍倍FIGHT!」と「推し◯好き◯しんどい」をコラボ 本投稿は、「後藤真希さんと倍倍FIGHT!」と綴られ、1本の動画が公開された。SNSをきっかけに大バズり中の「倍倍FIGHT!」を後藤と立花がコラボダンスしている。