夏の間に融解するノルウェー・スピッツベルゲン島の氷山/Sven-Erik Arndt/Arterra/Universal Images Group/Getty Images（ＣＮＮ）かつては暑さから逃れる目的で出かける、夏季休暇の旅行先というものが複数存在した。例えばノルウェーで世界的に有名なフィヨルドを眺める、ほどよく温暖な気候の英スコットランドでゴルフを楽しむ、スウェーデンのラップランド地方を訪れてトナカイと間近で触れ合うといった過ごし方がそれに該当す