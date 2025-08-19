京都市のおしゃれな生花店で3日、20万円相当の大きな鉢植えが盗まれる事件が起きた。しかし4日後、なぜか盗んだ植物が“こっそり”店に戻されていたという。生花店の“高級植物”を盗んだドロボー京都市の生花店で撮影されたのは、20万円の“高級植物”を盗むドロボーの姿。犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていた。店のオーナー：一生懸命仕入れにいったものを、堂々盗られて…。事件が起きたのは3日深夜11時過ぎ。自転車で現れ