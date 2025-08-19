◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）とWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）による王座統一戦などが行われる、9月14日のトリプル世界戦（IGアリーナ）を全国の映画