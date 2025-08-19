９人に１人の女性が乳がんと診断される中、より正確にがんを見つけるためにAIが医師をサポートする新たなソフトウエアが発売されます。乳がん検査の現状をまとめました。■左胸に硬い板のような違和感が・・慶応大学の中室牧子教授（教育経済学）は2021年の年末、左胸に硬い板があるような違和感があり、乳腺専門クリニックを受診。ステージ0という早い段階で乳がんが見つかり、翌年2月に左胸の全摘手術を受けたということです。実