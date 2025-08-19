世界的なジャズピアニスト、秋吉敏子が９月９日午後７時から、東京・勝どきの第一生命ホールで公演する。１９４０年代後半から演奏活動を始めた秋吉は、５６年にバークリー音楽院留学のため渡米。そのまま米国にとどまり、ジャズの本場で存在感を発揮した。７３年に自身のビッグバンドを結成し、「孤軍」「インサイツ」など傑作アルバムを重ね、世界的な人気を得た。２００６年にはジャズ界最高の名誉とされるジャズ・マスター