【MLB】ロッキーズ 4xー3 ドジャース（8月18日・日本時間19日／デンバー）【映像】衝撃171キロライナーで「ほぼ正面」の遊撃手取れず！ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場し、2回の第2打席でセンター返しのタイムリーヒットを記録した。その打球速度は時速170キロを超え、頭上を襲われた投手は転倒。正面の当たりだったショートも大きくボールを弾くほど凄まじい弾道の当たりだった。ドジャースは2回にチャ