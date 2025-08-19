ソフトバンクグループは、アメリカの半導体大手インテルに約3000億円を出資すると発表しました。【映像】ソフトバンクG 米インテルに3000億円出資ソフトバンクグループは、20億ドル＝約3000億円を出資してインテルの時価総額約2％に相当する普通株式を取得します。AI（＝人工知能）などの先端技術への投資を強化する一環で、アメリカの先端半導体の製造を後押しします。孫会長は、「半導体はあらゆる産業の基盤」と指摘し