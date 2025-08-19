小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCを務めるバラエティー『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』（テレビ朝日系）が、19日午後7時から2時間スペシャルで放送される。藤森慎吾の進行のもと、老舗酒造の名家や相撲部屋、超大物俳優の豪邸など、普段は見ることができない“華麗なる一家”の暮らしぶりに迫る。【写真】圧巻…『サマーウォーズ』の聖地で400年続く老舗酒造へ今回藤森が訪れたのは、長野県佐久市で400年以上、16代