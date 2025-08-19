プロレスリングHEAT−UP「超KAWASAKI2とどろきアリーナ大会」は17日、東急ドレッセとどろきアリーナで行われた。試合前の邪道軍控室に、スーツに身を包んだ間下隼人（ストロングスタイルプロレス）が姿を現した。緊張した面持ちで礼儀正しく入室した間下を大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジが出迎える。間下は「自らの意思として電流爆破を嘆願する」という内容の挑戦状を読み上げた。大仁田が「タイガー（初代タイガーマ