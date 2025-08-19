◇ナ・リーグパドレス3―4ジャイアンツ（2025年8月18日サンディエゴ）ナ・リーグ首位のドジャースを2ゲーム差で追う2位のパドレスは18日（日本時間19日）、本拠で3位のジャイアンツと対戦。初回に3被弾して4失点すると、2回にはサンダー・ボガーツ内野手（32）の左翼への本塁打性の打球がビデオ検証の結果ファンによる妨害と判定されてアウトとなる波乱の展開となった。試合は1点差に迫る粘りを見せたが、3―4で競り負け、