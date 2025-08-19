AirJapanは、機内で特別イベント「夏の思い出を機内でキャッチ！AirJapan ガチャ！」を7月25日から8月31日までの期間限定で実施している。昨年に客室乗務員のアイデアで実施した「空の上の夏祭り」が好評だったことから、今年も5月からイベントの検討を開始し、客室乗務員4名が中心となり、客室部の管理職2名とマーケティング部3名の計9名がプロジェクトメンバーとなり、企画を進めたという。日本らしさに合ったアイテムで、ワクワ