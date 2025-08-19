アイドルグループ「ＳＫＥ４８」は１９日、名古屋市内のＳＫＥ４８劇場で会見を行い、株式会社Ｍｙフィールド（本社・三重県津市）とタッグを組んでｅスポーツに参入することを発表した。チーム名は「ａｍｓｈｙ」で野村実代（２２）、河村優愛（１９）、荒野姫楓（２３）、長谷川雅（１４）、松川みゆ（１７）、川村昇子（１７）、立花菖（１６）の７人がメンバーとなる。ＳＫＥ４８の地元である愛知県名古屋市では２０２６年