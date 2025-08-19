美容クリニック・高須クリニックの高須克弥院長が2025年8月18日にXで、「整形して人生変わった」と明かしたモデルの平瀬あいりさんを「嘘つき」と糾弾した。「耳と手を見せなさい。素人でもわかる」事の発端となったのは、平瀬さんが17日にXで「整形して人生変わった。28歳、整形課金額2600万」とつづり、過去の写真と現在の写真を公開したこと。高須院長は18日にこのポストを引用し、「嘘つき！」と指摘。「耳と手を見せなさい。