お笑いコンビ、ココリコ田中直樹（54）が19日、火曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。テレビ朝日系「徹子の部屋」初主演時の思い出を語った。この日はお笑いコンビ、ますだおかだ増田英彦がゲスト。増田は14日放送の「徹子−」の出演しており、番組冒頭で司会の黒柳徹子から突然「ものまねを」と振られたことを苦笑交じりに振り返った。パーソナリティーのパンサー向井慧が