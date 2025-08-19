◆スポチューバーＴＶ旗争奪第４回日本少年野球東北選抜大会▽決勝京葉ボーイズ（千葉）５―１上三川ボーイズ（栃木）（８月１１日・ヨークいわきスタジアム）東日本ブロックで同時期に開催された「熱中対策水カップ第５０回関東大会」「東商テクノ旗争奪第４回北海道大会」「スポチューバーＴＶ旗争奪第４回東北選抜大会」の決勝が８月１１日に各地で行われた。東北選抜大会は京葉ボーイズ（千葉）が優勝した。※