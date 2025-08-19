阪神・栄枝裕貴捕手と井坪陽生外野手が１軍に合流した。栄枝は４日に出場選手登録を抹消されて以来の１軍。井坪は出場選手登録されれば３年目で初となる。２軍では７３試合に出場し、打率２割６分１厘、２本塁打、１８打点をマークしていた。