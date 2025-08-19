人生100年時代、最大の懸念は「お金」と「健康」。特に、予期せぬケガによる高額な医療費は、老後の生活設計を大きく狂わせます。なかでも高齢者の「転倒」による骨折は、手術や介護で大きなコストがかかることも珍しくありません。多くの人は「足腰のせい」と諦めがちですが、もしその根本原因が、もっと手軽に予防できる「口の中」にあったとしたらどうでしょう。歯が減ることで全身の筋力が低下し、転倒リスクが2.5倍に跳ね上が