「ミャクミャク」の人形が来場者に話しかける万博会場の新コーナー＝19日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博の会場一角に19日、公式キャラクター「ミャクミャク」の人形が話しかけてくるコーナーがお目見えした。来場者が近づくと、センサーが感知して話し出す。首相官邸のエントランスに同じモデルが設置され、石破茂首相とのやりとりが話題となった。家族4人で訪れた大阪市天王寺区の小学3年山下湊大さん（9）が緊張し