子ども同士、きょうだい仲良く支え合いながら生きていってほしい、複数の子どもを子育てしたい。ママたちがきょうだいを作る理由はそれぞれですよね。そんなママの思いを子どもたちにしっかり教えていくことも大事なことでしょう。先日ママスタコミュニティには「きょうだいがいたほうがいいと思っていた考えが間違いだったの？」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんの旦那さんと義兄は年子のきょうだいで、投稿