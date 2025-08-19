ÍÈ¤²Êª¥·¥ç¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Î²¡ÀÚ¤â¤¨¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á½Å»ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤ÊÅâÍÈ¤²¤È¤ª»É¿È¡¢¤­¤Î¤³¤Î¼Ñ¿»¤·¤Ë¤­¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¡¢¥µ¥é¥À¡¢Ä¹½÷¤â¹¥Êª¤Î»ÞÆ¦¡Ä¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ÈÈþ¤·¤¯À¹¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÂ¿©¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º½êÂ°¤Ç2009Ç¯ÂôÂ¼¾ÞÅê¼ê¤ÎÍ°°æ½¨¾Ï¤é²ÈÂ²¤ò°Õ¼±¤·¤¿¸¥Î©¤Ç¤¢