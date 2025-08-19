NVIDIAが2025年8月18日、TransformerアーキテクチャとMambaアーキテクチャを組み合わせたハイブリッド推論モデル「Nemotron Nano 2」をリリースしました。NVIDIA Nemotron Nano 2 and the Nemotron Pretraining Dataset v1 - NVIDIA ADLRhttps://research.nvidia.com/labs/adlr/NVIDIA-Nemotron-Nano-2/Nvidia's open Nemotron-Nano-9B-v2 has toggle on/off reasoning | VentureBeathttps://venturebeat.com/ai/nvidia-releases-a