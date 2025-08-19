リッター“30km”走れる！ トヨタ「新カローラ」は超スゴイ！トヨタは2025年5月9日に一部改良を施した「カローラスポーツ」を発表し、実用性と商品力をさらに高めました。1966年に誕生して以来、世界中で4600万台以上を販売してきた「カローラ」シリーズ。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（57枚）このDNAを受け継いで進化した最新のカローラスポーツは、一体どのようなクルマに仕上がっているので