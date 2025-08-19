8月末に販売期限を迎える随意契約の政府備蓄米について、農水省が期限を延長する方向で最終調整していることがわかりました。【映像】随契備蓄米 販売期限を延長へ 9月以降も販売小売店や米穀店などを対象に放出された随意契約の備蓄米約30万トンは、現状では8月中に売り切ることが求められています。しかし、出庫作業や精米などが追い付かずに配送が遅れ、販売量は約10万7000トンにとどまっています。そのため小売りなど