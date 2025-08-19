JR九州は、以下の区間で「8月19日の運行を終日運休する」と発表しました。 午前10時半ごろに線路付近で土砂崩壊が発生したため、復旧作業を行っています。 ▼運転見合わせ鹿児島線（上下線）「荒尾～植木」 ※8月19日午後1時4分時点