NHK「ファミリーヒストリー」が18日、放送された。元プロテニスプレーヤーの松岡修造（57）のルーツに迫った。曽祖父の小林一三氏は阪急東宝グループ創業者。山梨で生まれた一三さんは母と生後半年で死別。母の愛に飢えていた幼少期で、文学青年だったという。その後、慶大卒業後、大阪の三井銀行（当時）に入行。結婚後、生まれた辰郎さんが松岡にとっての祖父にあたる。一三さんは1907年（明40）、転職して大阪「阪鶴鉄道」に入