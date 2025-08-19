女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１９日に、第１０２話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）蘭子（河合優実）は八木（妻夫木聡）から映画評について鋭い指摘をされ、２人は衝突する。その後お互いに詫び、八木は空襲で妻子を亡くしたと語った。蘭子も、かつて「絶対帰ってくる」と約束しながらも帰らぬ人となった豪ちゃん（細田佳央太）の存在を八