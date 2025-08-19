◆第４５回新潟２歳Ｓ・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル）＝８月１９日、美浦トレセンサンアントワーヌ（牝、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は６月１４日の東京・芝１４００メートルの新馬戦を勝ったあと、放牧で成長を促された。水出助手は「新馬を使う前より多少大きくなってしっかりしてきたと感じます。引っかかるわけではないので、距離はもつと思います」と説明した。