降水雲 降水雲［こうすいうん］ praecipitatio pra別名（なし） 遭遇チャンス：★★ 雲からの降水が地表に到達 高層雲はまれに降水をもたらすことがあります。とはいえ、その降水はとても弱く、せいぜい軽く地面を湿らす程度です。 この「降水を伴う」という特徴をもったのが高層雲の降水雲です。 高層雲からの降水は、あのあたりで降っているかもしれないと、目を凝らしてようやく見える程度のことが多く、写