北朝鮮の朝鮮中央通信は、金正恩総書記が18日から始まった米韓合同軍事演習について、「地域の平和と安全環境を破壊する根源だ」と述べたと報じました。朝鮮中央通信によりますと、金総書記は18日、西部・南浦市の造船所を訪れ、新型駆逐艦を視察したということです。その際、金総書記は米韓合同軍事演習について、「明白な戦争への挑発的な意志の現れであり、地域の平和と安全環境を破壊する根源だ」と批判。そのうえで、「現在の